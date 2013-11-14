Земельні ділянки під Київом, як інвестиція

Багато розмов про купівлю квартир під оренду, чи депозити з ОВГЗ та валютой в матрасі. А як зараз з ринком землі з точки зору майбутнього вірогідного підвищення вартості? На відстані до 20 км від міста багато ділянок маломірних по 12-24 соток в майбутніх коопертивах. Зараз поки що поля, але якщо брати на перспективу, то чи є сенс брати? Бо з кожним роком на мапі з`являються нові ділянки в практично порожніх полях і лугах. Хтось це робить і наврядчи просто так без мети заробити в майбутньому. Зрозуміло, що тут багато залежить від місця....чи є дороги комунікації і. т.ін.
Наприклад, пропонують ділянки біля с. Зазим`я на березі Десни по 300$ за сотку. Є ділянки подалі вздовж обвідного каналу водосховища. Потихеньку забудовуються масиви біля х. Ровжі віще за течією. Рік два три скоріше ніякого будівельного буму не буде, але через 5 років. Може і стрельнути. ...А може і взагалі що завгодно бути, розуміємо, що стабільність зараз нам тільки у снах приходить.