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США готові допомогти Україні
підготуватися до можливого...

США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 06:38

США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...

Пропонуємо до обговорення:
США готові допомогти Україні підготуватися до можливого перекриття транзиту газу в 2020 році з боку РФ.

Дивися повний текст США готові допомогти Україні підготуватися до можливого перекриття транзиту газу в 2020 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 06:38

читай : США готовы заработать на Украине. А то Роттердам отошел, нужно новые схемки замутить.
Мишель
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 06:55

Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.

  Мишель написав:читай : США готовы заработать на Украине.
а миром правит Мировое Правительство которое контролируют рептилоиды.. мы в курсе)). И только там где "руЗЗьке дух где руЗЗькем пахнет" рептилоидов и США этого мирового зла нет)...
Джон
 
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