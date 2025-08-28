|
У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 вер, 2025 07:40
Для більшості громадян низькі пенсії - *ухилення від податків*! Але чомусь для дуптатів, чиновників, суддів, прокурорів та іншої прикоритної наволочі *ухилення від податків* немає! Чи не цікаво виходить, панове?
volodymyrbrutskyi18
Повідомлень: 1
З нами з: 17.09.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Профіль
