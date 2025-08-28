У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян...

RSS
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 07:40

Для більшості громадян низькі пенсії - *ухилення від податків*! Але чомусь для дуптатів, чиновників, суддів, прокурорів та іншої прикоритної наволочі *ухилення від податків* немає! Чи не цікаво виходить, панове?
