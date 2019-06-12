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Додано: Чет 13 чер, 2019 11:48
Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.
Ну он якось читав пропозицію - та нехай Медведчук та Бойко купують газ в РФ і продають нам по пристойній ціні ( нижче європейської ) . Правда , відповіді на це не чув ...
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:13
Это какой-то анекдот!
Ни слова о поставках газа в Украину альтернативным маршрутом. Ни слова о программах энергоэффективности. Ни слова о давлении на Газпром и руководство РФ со стороны США.
Лишь невнятный популизм о "рыночных тарифах".
“Благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил, “Нафтогаз” сейчас является главным вкладчиком в государственный бюджет. Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе”, – отметил Шютте.
Я правильно понимаю, что это значит ровно следующее - дефицит газа после перекрытия российской трубы, будет компенсирован увеличением тарифов до того уровня, чтобы спрос сбалансировался с предложением???
На практике это будет значить закрытие школ, университетов и социальных служб, а также радикальное снижение температуры в квартирах на весь отопительный период! Акция "Прикрути" национального масштаба и длительностью 5 месяцев в год...
Плюс очередной виток инфляции на все, что производится с использованием газа!
Напомню, что минимальная потребность в импортном газе составляет 10 млрд кубов в год, что составляет треть от общего потребления в 30 млрд кубов
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:27
Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.
Украина стала отличной площадкой в мире для отмывания.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:44
Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.
Возможно так и будет. Ребята копеечку заработают заменив словацкие прокладки.
Додано: Чет 13 чер, 2019 15:02
zРадио
Газпром они как раз давят и северный поток хотят убить , но транзит через Украину зачем им нужен?
Можно конечно сказать, что "защита молодой демократии"
В общем не совсем понятно, тем более, что из РФ в Британию и США уже ходили газовозы с СПГ,
а СПГ именно США хотят поставлять в Европу.
У меня есть теория, что США будут виртуально везти себе дешёвый, российский СПГ, а потом ,виртуально дорогой реверс в Европу.
Додано: Чет 13 чер, 2019 15:13
Та нет у них таких бабок и возможностей юридических разорвать договора с олигархическими прокладками. Здесь нужен украинский национальный стратегический государственный подход. А в двух словах это создание как минимум четырех государственных предприятий по импорту газа в Украину и продаже населению вместо Нефтегаза плюс активная работа антимонопольного комитета на газовом рынке. Ведь в ценах Нефтегаза для населения фактически налицо сговор этой государственной компании и государственной исполнительной власти, за который ответственные лица должны понести наказание. Так хочет народ.
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