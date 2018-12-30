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США готові допомогти Україні
підготуватися до можливого...

США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:48

Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.

Ну он якось читав пропозицію - та нехай Медведчук та Бойко купують газ в РФ і продають нам по пристойній ціні ( нижче європейської ) . Правда , відповіді на це не чув ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:13

Это какой-то анекдот!

Ни слова о поставках газа в Украину альтернативным маршрутом. Ни слова о программах энергоэффективности. Ни слова о давлении на Газпром и руководство РФ со стороны США.

Лишь невнятный популизм о "рыночных тарифах".

“Благодаря реформам корпоративного управления и частичному внедрению рыночных сил, “Нафтогаз” сейчас является главным вкладчиком в государственный бюджет. Но необходимы дальнейшие реформы для обеспечения настоящей конкуренции, повышения прозрачности, сокращения олигархической власти и повышения эффективности в энергетическом секторе”, – отметил Шютте.

Я правильно понимаю, что это значит ровно следующее - дефицит газа после перекрытия российской трубы, будет компенсирован увеличением тарифов до того уровня, чтобы спрос сбалансировался с предложением???

На практике это будет значить закрытие школ, университетов и социальных служб, а также радикальное снижение температуры в квартирах на весь отопительный период! Акция "Прикрути" национального масштаба и длительностью 5 месяцев в год...

Плюс очередной виток инфляции на все, что производится с использованием газа!

Напомню, что минимальная потребность в импортном газе составляет 10 млрд кубов в год, что составляет треть от общего потребления в 30 млрд кубов
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:27

Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.

Украина стала отличной площадкой в мире для отмывания.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:44

Re: США готові допомогти Україні підготуватися до можливого.

Puente написав:Ну он якось читав пропозицію - та нехай Медведчук та Бойко купують газ в РФ і продають нам по пристойній ціні ( нижче європейської ) . Правда , відповіді на це не чув ...


Возможно так и будет. Ребята копеечку заработают заменив словацкие прокладки.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:02

zРадио
Ни слова о поставках газа в Украину альтернативным маршрутом. Ни слова о программах энергоэффективности. Ни слова о давлении на Газпром и руководство РФ со стороны США.

Газпром они как раз давят и северный поток хотят убить , но транзит через Украину зачем им нужен?
Можно конечно сказать, что "защита молодой демократии" :D
В общем не совсем понятно, тем более, что из РФ в Британию и США уже ходили газовозы с СПГ,
а СПГ именно США хотят поставлять в Европу.
У меня есть теория, что США будут виртуально везти себе дешёвый, российский СПГ, а потом ,виртуально дорогой реверс в Европу. :D
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:13

  freeze написав:
Puente написав:Ну он якось читав пропозицію - та нехай Медведчук та Бойко купують газ в РФ і продають нам по пристойній ціні ( нижче європейської ) . Правда , відповіді на це не чув ...


Возможно так и будет. Ребята копеечку заработают заменив словацкие прокладки.

Та нет у них таких бабок и возможностей юридических разорвать договора с олигархическими прокладками. Здесь нужен украинский национальный стратегический государственный подход. А в двух словах это создание как минимум четырех государственных предприятий по импорту газа в Украину и продаже населению вместо Нефтегаза плюс активная работа антимонопольного комитета на газовом рынке. Ведь в ценах Нефтегаза для населения фактически налицо сговор этой государственной компании и государственной исполнительной власти, за который ответственные лица должны понести наказание. Так хочет народ.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 15:34

Я все-таки удивляюсь зрадофилам.
США ничего не говорят - "зрада-зрада, нас бросили."
США что-то сказали - "зрада-зрада, на нас наживаются!"

Поразительное все-таки умение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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