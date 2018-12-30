США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...

Додано: Чет 13 чер, 2019 15:34

Я все-таки удивляюсь зрадофилам.

США ничего не говорят - "зрада-зрада, нас бросили."

США что-то сказали - "зрада-зрада, на нас наживаются!"



Поразительное все-таки умение.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.