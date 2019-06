США готові допомогти Україні підготуватися до можливого...

Додано: Сер 19 чер, 2019 10:37

Sommer написав: 27661 написав: Если коротко перечислить все те условия, на которых различные страны получали помощь по плану Маршалла Если коротко перечислить все те условия, на которых различные страны получали помощь по плану Маршалла



Это ты цитируешь совковую пропагандистскую книжку 1956-го года издания? Это ты цитируешь совковую пропагандистскую книжку 1956-го года издания?

Совсем забыл, тебя же оскорбляют тексты на русском.Первая ссылка в американском гугле на американскую википедию.Вот наживаются на проценте:The Marshall Plan grants were provided at a rate that was not much higher in terms of flow than the previous UNRRA aid and represented less than 3% of the combined national income of the recipient countries between 1948 and 1951Вот фраза про получение контроля над Европой:They argued that the plan was American economic imperialism and that it was an attempt to gain control over Western Europe just as the Soviets controlled the Eastern Bloc.Вот про доминирование американских корпораций:Noam Chomsky said the Marshall Plan "set the stage for large amounts of private U.S. investment in Europe, establishing the basis for modern transnational corporations".Вот про поддержку антикоммунизма:With the escalation of the Cold War, the United States reconsidered its position, and in 1951 embraced Spain as an ally, encouraged by Franco's aggressive anti-communist policies.Мне ещё нравится, что помощь начала приходить, когда восстановление уже началось.Янки никогда не рискуют:)Второй фронт тоже открыли, когда уже всё было решено. Совпадение?P.S. Я действительно восхищаюсь этой страной.(я про США , если что.)