Про це він повідомив під час засідання уряду.
Дивися повний текст Омелян запропонував перейменувати українські залізниці.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 08:18
Омелян запропонував перейменувати українські залізниці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян запропонував перейменувати українські залізниці.
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:18
Когда уже действия будут направлены на реальное повышение эффективности ?
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:28
Хвора людина, единствинное что умеет делать эта кульгавая власть это только различные переименования вот и все
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:36
Re: Омелян запропонував перейменувати українські залізниці
Дійсно - немає про що більше думати ? Назва ну ніколи не чув , щоб когось хвилювала . А це насправді купа різного і в різних місцях треба міняти . Від печаток до всіх вивісок і звичайних паперових оголошень ...
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:37
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:49
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:49
Re: Омелян запропонував перейменувати українські залізниці
Зе вроде бы попросил министров написать заявление об уходе ? но кто же его послушает
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:04
Re: Омелян запропонував перейменувати українські залізниці
О! Завизжали! По вашему нормально, что Южная дорога находится на севере? І які там "паперові оголошення" треба міняти?
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