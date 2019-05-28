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Омелян запропонував перейменувати
українські залізниці

Омелян запропонував перейменувати українські залізниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:18

Омелян запропонував перейменувати українські залізниці

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив під час засідання уряду.

Дивися повний текст Омелян запропонував перейменувати українські залізниці.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:18

Когда уже действия будут направлены на реальное повышение эффективности ?
cia
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:28

Хвора людина, единствинное что умеет делать эта кульгавая власть это только различные переименования вот и все
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:30

Лишь бы чем-нибудь заниматься. Ну переименуем и что изменится?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:36

Re: Омелян запропонував перейменувати українські залізниці

Дійсно - немає про що більше думати ? Назва ну ніколи не чув , щоб когось хвилювала . А це насправді купа різного і в різних місцях треба міняти . Від печаток до всіх вивісок і звичайних паперових оголошень ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:37

  cia написав:Когда уже действия будут направлены на реальное повышение эффективности ?

Никогда. Им не нужна эффективность, это долгий процесс. А им нужны быстрые бабки.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:42

Может с новыми названиями быстрее поедем
vor12
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:49

  vor12 написав:Может с новыми названиями быстрее поедем

Ага, на Гиперлупе.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:49

Re: Омелян запропонував перейменувати українські залізниці

Зе вроде бы попросил министров написать заявление об уходе ? но кто же его послушает
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:04

Re: Омелян запропонував перейменувати українські залізниці

О! Завизжали! По вашему нормально, что Южная дорога находится на севере? І які там "паперові оголошення" треба міняти?
sergnemo68
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