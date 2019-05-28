Омелян запропонував перейменувати українські залізниці

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:07
Ага, в Киев-Сити https://news.finance.ua/ua/news/-/450885/zelenskomu-proponuyut-pobuduvaty-kyyiv-siti-v-promzoni
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:13
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:22
ящитаю, что имя Омеляна нужно увековечить в веках хоть где-то, хоть как-то. Например, ввести какой-то орден Гиперлупа 1й, 2й, и третьей степени.
Вручается сказочникам и фантастам уровня статусного госчиновника.
Номинантов море - начиная от Дякулы, заканчивая всякими Бутусовыми сотоварищи
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:21
Нет чтобы инфраструктуру улучшать,они никому не нужной фигнёй занимаются!кому какая разница как называется магистраль!?
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:31
Не только! Вы забыли про повышение тарифов/цен.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Чет 13 чер, 2019 10:35
В принципе ничего криминального не вижу, названия действительно как бы не к селу не к городу. Сам когда говорят Южная ЖД почему то всегда про Одессу думал, а оказалось Харьков Другой вопрос на кой сюда тянуть российскую оккупацию, ее обычно тянут когда внятно не могут что то пояснить, но очень хочется Понимаю раздражение многих граждан, Омелян своими фантастическими идеями и телодвижениями на фоне не решенных реальных проблем, воспринимается далеко неоднозначно, вернее сказать как трепло
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