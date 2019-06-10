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В Україні ввели абонплату на
комуналку: хто і скільки...

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:24

В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Щоразу, коли в Україні підвищують мінімалку, постачальники комунальних послуг можуть підвищувати абонплату.

Дивися повний текст В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки додатково заплатить (інфографіка).
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