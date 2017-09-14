В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...

Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.
Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06
Странный налог на воздух. Решили обмануть население, и ввели аналог платы за трубу.
Получается, это не один налог, а минимум три: за отопление (0,019), воду (0,019), мусор (0,009). Плюс платежи банку.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:27
Вот тебе и налоги в никуда, и у нас насильно отбирают деньги. Если кому-то кажется, что ничего плохого в этом нет, то и славно. Но я в это не верю, потому что если у него все начнут отбирать деньги, то денег не останется, и он сообразит, что тут что-то не так. А если отбирать можно только каким-то отдельным людям, то ему придётся объяснить, как он определяет, кому именно.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:36
Вы не видите что это просто дешевый вброс?
Где даты? Кто принял? Кто подписал?
Додано: Чет 13 чер, 2019 13:47
11) плата за абонентське обслуговування - платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії) для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування приладів - розподілювачів теплової енергії та/або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах (приміщеннях) багатоквартирного будинку;
Подписал - евроинтегратор.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:17
Re: В Україні ввели абонплату на комуналку: хто і скільки...
я так подумал ! у нас в Украине полно сел , где нет никакой плати ни за что !
Никто не мешает продать квартиру и за эти деньги обосноваться в селе где нет никаких коммунальных услуг и абонплат .
Насос ручной из скважины или колодец - водопровод
Выгребная яма ( септик) - канализация
Газ не обязателен можно дрова, уголь, или вале́ж (Валежник ) деревьев в лесу собирать
электро энергия тоже совсем не обязательна можно и без нее, а если уж очень приспичит солнечная электростанция автономная в помощь.
И между делом от продажи квартиры хватит денег на хороший дом И все вышеперечисленное для СВОИХ ком услуг .
И не надо крутить носом , я сам так жил без электричества и без газа правда летом, и зимой бы смог жить, ну дров бы больше шло . А че взял сани или коня и поехал в лес за дровами .
а то разбаловались все подавай им теплую воду из крана, я что бы помыться рубил дрова растапливал печку грел в чугунах воду которую носил из колодца и ничего .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:48
yama
Многие военные жили раньше в удаленных городках так или не значительно лучше.
Под увольнение решили вернуться, пожить, а тут:
и тебе комфорт и европейские ценности.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 13 чер, 2019 14:53
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:00
yama
В селе "ни з что не плати" долго не продлится.
"Збір за використання водних ресурсів" і "надр", которые сейчас плятят пидприемцы, подозреваю, что рано или поздно будут платить все.
Налог на землю тоже еще не отменили и он будет только расти.
Обслуживание септика, кстати тоже не бесплатное.
Тут скорее выгоднее будет продать дом в селе и купить квартиру в городе, поскольку жить за городом в недалеком будущем смогут себе позволить только весьма состоятельные люди - земля и природные ресурсы во всем мире только дорожают.
Ну а голодранцев - в город, к станку - при современном развитии сельского хозяйства такое количество селян, сейчас задияних в этой сфере рельно не нужно.
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