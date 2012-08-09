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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:01
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
У кого есть опыт? Выгоднее сдавать в аренду жилое или коммерческое помещение?
Додано: Чет 13 чер, 2019 22:08
Выгоднее коммерческое. Если удачно купить. А если неудачно...
Сам факт того, что вы задаетесь таким вопросом говорит о том, что с коммерцией вам лучше не связываться///
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