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Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 22:01
У кого есть опыт? Выгоднее сдавать в аренду жилое или коммерческое помещение?
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Viareggio
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- Повідомлень: 130
- З нами з: 04.08.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 23 раз.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:08
Выгоднее коммерческое. Если удачно купить. А если неудачно...
Сам факт того, что вы задаетесь таким вопросом говорит о том, что с коммерцией вам лучше не связываться///
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asti
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- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 69 раз.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 22:24
asti почему? Как вы это поняли?
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Viareggio
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 04.08.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
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