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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 22:01
Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
У кого есть опыт? Выгоднее сдавать в аренду жилое или коммерческое помещение?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Додано: Чет 13 чер, 2019 22:08
Выгоднее коммерческое. Если удачно купить. А если неудачно...
Сам факт того, что вы задаетесь таким вопросом говорит о том, что с коммерцией вам лучше не связываться///
Додано: Чет 13 чер, 2019 22:24
asti почему? Как вы это поняли?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:46
Я слышал что офисы сейчас не популярны, невыгодно сдавать. Но спрос на кафешки и магазины... Квартиры очень рискованно, столько новостроек...
Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:46
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