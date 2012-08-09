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Коммерческая или жилая
недвижимость? Инвестиция

Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:01

Коммерческая или жилая недвижимость? Инвестиция

У кого есть опыт? Выгоднее сдавать в аренду жилое или коммерческое помещение?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio
 
Повідомлень: 146
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:08

Выгоднее коммерческое. Если удачно купить. А если неудачно...
Сам факт того, что вы задаетесь таким вопросом говорит о том, что с коммерцией вам лучше не связываться///
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 22:24

asti почему? Как вы это поняли?
Чат в телеграм, обсуждение инвестирования в недвижимость: @investmentreal
Viareggio
 
Повідомлень: 146
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:46

Я слышал что офисы сейчас не популярны, невыгодно сдавать. Но спрос на кафешки и магазины... Квартиры очень рискованно, столько новостроек...
13062019
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 20:46

  Viareggio написав:У кого есть опыт? Выгоднее сдавать в аренду жилое или коммерческое помещение?

Якщо вам пощастить взяти комерційну в центральній частині міста, а ще й на 1му поверсі і з нормальною площею, то рахуйте що зловили Бога за бороду :)
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:06

В зависимости от суммы, которая есть в вашем распоряжении.
Назовите диапазон и город?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 22:36

  Viareggio написав:asti почему? Как вы это поняли?
Понимаете, как бы вам так, поделикатней что-ли, ответить. Коммерческая недвига - это бизнес акул, а вы, судя по постановке вопроса, в недвижимости неофит. Начните с малого - попробуйте - может вам не понравится, а если понравится и получится - начинайте играть по-крупному.
Я бы так сделал///))
asti
 
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