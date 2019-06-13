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Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:29
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз готовий розглянути можливість «мирової угоди» з Газпромом лише на умовах, які передбачають виконання Росією своїх зобов’язань в межах рішень Стокгольмського арбітражу. Російські вимоги, які передбачають відмовитися від рішень арбітражу, для компанії неприйнятні.
Дивися повний текст Росія пропонує Україні відмовитися від $2,8 млрд та визнати борг у $80 млрд перед Газпромом - Нафтогаз
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R2
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 12:43
Зедибіл відмовиться від позовів, залізе в борги, а потім все це видасть за велику перемогу.
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Webracer
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 14:33
Как там Стокгольмский суд постановил? Типа, Украина бедная и надо им пойти назустрiч, поэтому РФ должна.... Разве это суд? Тьфу!
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Шабдусарды-оглы
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:10
Они не могут никак втюхать Украине газоснабжение лугандонодаунецкого региона через ГИС на неподконтрольной территории, газ то мы покупаем по реверсу.
Цена вопроса 1.6 млрд зелени в год .
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veberr06
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 15:20
Шабдусарды-оглы написав:
Как там Стокгольмский суд постановил? Типа, Украина бедная и надо им пойти назустрiч, поэтому РФ должна.... Разве это суд? Тьфу!
Очередной волгарь обиделся за рашеньку?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Суб 15 чер, 2019 00:32
Если труба "Северный поток-2" не будет готова к 1 01.2020 года, а газ надо в Европу давать, то...У Украины есть прекрасная возможность отыметь весь Газпром вместе с Путиным... Просто задвижечки на "закр" и всё... Пока не подпишут договор тот что нужен Украине, пока не отдадут деньги которые должны... Цена вопроса несколько десятков, а может сотен млрд. дол...Куда эта раша на*** денется? Это по круче любых санкций!!!
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garkusha_6218
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Додано: Суб 15 чер, 2019 11:16
давайте запропонуємо їм відмовитись від всієї території по урал))
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orestkohutkevych
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Додано: Суб 15 чер, 2019 11:37
orestkohutkevych написав:давайте запропонуємо їм відмовитись від всієї території по урал))
Кроме юморного троллинга от Витренко пока не видно ничего, что заставит РФ заключить долгосрочный договор по транзиту.
Думаю, в конце декабря в авральном порядке продлят действующий договор по транзиту еще на год пока достроят СП-2.
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freeze
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Додано: Суб 15 чер, 2019 12:09
Шабдусарды-оглы написав:
Как там Стокгольмский суд постановил?
Постановил что скрепоносы попали на бабки --- так понятно?
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Джон
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Додано: Суб 15 чер, 2019 20:03
freeze написав:
orestkohutkevych написав:давайте запропонуємо їм відмовитись від всієї території по урал))
Кроме юморного троллинга от Витренко пока не видно ничего, что заставит РФ заключить долгосрочный договор по транзиту.
Думаю, в конце декабря в авральном порядке продлят действующий договор по транзиту еще на год пока достроят СП-2.
У меня пока создается ощущение, что обе стороны выдвигают предложения, изначально неприемлемые для второй стороны.
Поэтому, да, вполне возможно, что в декабре будут проверять, у кого гениталии крепче.
На мой взгляд, Европа не будет открыто требовать от Украины заключить договор сроком на год, но может делать это "за кулисами", поскольку мерзнуть европейцам не хочется. Что получится в результате - посмотрим.
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PasserBy
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