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Україна наростила виробництво яєць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 17 чер, 2019 09:19
Пропонуємо до обговорення:
За даними відомства, виробництво яєць в січні-травні цього року досягло 7,03 млрд штук, тоді як роком раніше - 6,59 млрд штук.
Дивися повний текст Україна наростила виробництво яєць
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