За даними відомства, виробництво яєць в січні-травні цього року досягло 7,03 млрд штук, тоді як роком раніше - 6,59 млрд штук.
Дивися повний текст Україна наростила виробництво яєць.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 09:19
Україна наростила виробництво яєць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна наростила виробництво яєць.
Додано: Пон 17 чер, 2019 11:10
"У 2019 році Україна почала погоджувати умови ввезення сталевих яєць і яєць для подальшої переробки в США." І до чого тут сталеві яйця? ))))
А в рос версії - столовые ;)
Додано: Пон 17 чер, 2019 12:36
Это чтоб уровень гордости поднять
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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