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Україна наростила
виробництво яєць

Україна наростила виробництво яєць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 09:19

Україна наростила виробництво яєць

Пропонуємо до обговорення:
За даними відомства, виробництво яєць в січні-травні цього року досягло 7,03 млрд штук, тоді як роком раніше - 6,59 млрд штук.

Дивися повний текст Україна наростила виробництво яєць.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 11:10

"У 2019 році Україна почала погоджувати умови ввезення сталевих яєць і яєць для подальшої переробки в США." І до чого тут сталеві яйця? ))))

А в рос версії - столовые ;)
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 12:05

та мабуть оптимизация податкив
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 12:36

  Taras Rudko написав:"У 2019 році Україна почала погоджувати умови ввезення сталевих яєць і яєць для подальшої переробки в США." І до чого тут сталеві яйця? ))))

А в рос версії - столовые ;)

Это чтоб уровень гордости поднять :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 14:08

Для України сталеві яйця це проблема номер 2 після некомпетенції. Припускаю, що це 1 проблема розділена на 2 точки зору.
w1961
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