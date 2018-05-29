МВС придбає 13 літаків Ан-178

Интересно, а кого МВД планирует катать на этих самолётах?
И очень показательно, что закупку проводит МВД, а не ВСУ (например). Сразу понятно, с кем воюет Украина
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Додано: Вів 18 чер, 2019 20:49
Интересно, а кого МВД планирует катать на этих самолётах?
И очень показательно, что закупку проводит МВД, а не ВСУ (например). Сразу понятно, с кем воюет Украина
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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