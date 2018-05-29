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МВС придбає 13 літаків Ан-178
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ України планує придбати 13 літаків Ан-178 українського виробництва. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час поїздки до Франції на авіасалон Paris Air Show, повідомляє прес-служба відомства.
Дивися повний текст МВС придбає 13 літаків Ан-178
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R2
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Додано: Вів 18 чер, 2019 09:57
вот оно как. Оказывается, для того, чтобы подписать контракт, нужно в Париж мотнуться, за госденьги, разумеется.
если бы Балабуев увидел так называемую "экспозицию" Украины на авиасалоне, в гробу перевернулся.
вангую, контракт если и будет, то урезанный, сроки выполнения, если и будут, то уйдут вправо - нет денех на такую роскошь.
"Антонов" это уже не спасет. Нельзя пять лет ниче не делать и сохранить компетенции. И людей.
Ни одного действующего контракта - Азербайджан не платит, саудиты морозятся
пора писать некролог и задумываться, кому продать жирный кусок земли на Святошино
Уже не говорю про стоимость 178го на "замещенных" комплектующих. Скорее всего что-то готовое за границей взять будет дешевле.
очень жаль
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sequence
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:20
Думаю долго они будут ждать своих заказанных АН-178
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blueiceua
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:11
А еще приобрели самые дорогие вертолеты!!! С кожаными сидениями и полным фаршом - предназначенные для представительских полетов!!!! И чью же зад...цу будут на них возить? Да и кушает эта машинка не по детски!!!!
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сова
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:45
Уважаемая редакция Finance.UA, кто ставит фото к новостям? Это "каким" надо быть чтоб не найти фото АН-178...
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zzzxxx
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Додано: Вів 18 чер, 2019 20:20
Я поехал в Турцию и решил в течении 3 лет купить себе Теслу. Куплю или нет - никто не проверит, но новость звучит круто!))
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priem_metalla86
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Додано: Вів 18 чер, 2019 20:49
Интересно, а кого МВД планирует катать на этих самолётах?
И очень показательно, что закупку проводит МВД, а не ВСУ (например). Сразу понятно, с кем воюет Украина
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 19 чер, 2019 10:39
Отличная новость. "Антонов" имеет все возможности для постройки этих самолетов
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
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titanik
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Додано: Сер 19 чер, 2019 11:33
titanik
Вы реально в это верите???????
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сова
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