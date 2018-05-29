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МВС придбає 13 літаків Ан-178

МВС придбає 13 літаків Ан-178
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:57

МВС придбає 13 літаків Ан-178

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство внутрішніх справ України планує придбати 13 літаків Ан-178 українського виробництва. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час поїздки до Франції на авіасалон Paris Air Show, повідомляє прес-служба відомства.

Дивися повний текст МВС придбає 13 літаків Ан-178.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 09:57

вот оно как. Оказывается, для того, чтобы подписать контракт, нужно в Париж мотнуться, за госденьги, разумеется.
если бы Балабуев увидел так называемую "экспозицию" Украины на авиасалоне, в гробу перевернулся.
вангую, контракт если и будет, то урезанный, сроки выполнения, если и будут, то уйдут вправо - нет денех на такую роскошь.
"Антонов" это уже не спасет. Нельзя пять лет ниче не делать и сохранить компетенции. И людей.
Ни одного действующего контракта - Азербайджан не платит, саудиты морозятся
пора писать некролог и задумываться, кому продать жирный кусок земли на Святошино
Уже не говорю про стоимость 178го на "замещенных" комплектующих. Скорее всего что-то готовое за границей взять будет дешевле.
очень жаль
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:20

Думаю долго они будут ждать своих заказанных АН-178
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:11

А еще приобрели самые дорогие вертолеты!!! С кожаными сидениями и полным фаршом - предназначенные для представительских полетов!!!! И чью же зад...цу будут на них возить? Да и кушает эта машинка не по детски!!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 14:45

Re: МВС придбає 13 літаків Ан-178

Уважаемая редакция Finance.UA, кто ставит фото к новостям? Это "каким" надо быть чтоб не найти фото АН-178...
zzzxxx
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:20

Я поехал в Турцию и решил в течении 3 лет купить себе Теслу. Куплю или нет - никто не проверит, но новость звучит круто!))
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 20:49

Интересно, а кого МВД планирует катать на этих самолётах?

И очень показательно, что закупку проводит МВД, а не ВСУ (например). Сразу понятно, с кем воюет Украина
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 10:39

Re: МВС придбає 13 літаків Ан-178

Отличная новость. "Антонов" имеет все возможности для постройки этих самолетов
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:33

titanik

Вы реально в это верите???????
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 21:20

  Вкладчик1234 написав:И очень показательно, что закупку проводит МВД, а не ВСУ (например). Сразу понятно, с кем воюет Украина

Что тебе понятно? Зачем ВСУ самолеты для тушения пожаров? :mrgreen:

Путиноботы такие забавные :lol:
myshapiton
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