МВС придбає 13 літаків Ан-178

Очень показательно, как пытаются разогнать зраду:
Міністерство внутрішніх справ України планує придбати 13 літаків Ан-178 українського виробництва.
Перепутать МВС и МВД... это надо быть отменным зрадофилом.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 21:46
Очень показательно, как пытаются разогнать зраду:
Перепутать МВС и МВД... это надо быть отменным зрадофилом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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