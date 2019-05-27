RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Газпром" відкидає
транзитний контракт з Україною на...

"Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:06

"Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах.

Дивися повний текст \"Газпром\" відкидає транзитний контракт з Україною на європейських умовах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89353
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:06

ну ок, давайте на китайских условиях? за 100 баксов на 30 лет, еще и трубу пусть построят свою))
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 194
З нами з: 04.04.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:14

Re: "Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...

redmax11 написав:ну ок, давайте на китайских условиях? за 100 баксов на 30 лет, еще и трубу пусть построят свою))


Трубу то как раз свою и строят.
freeze
4
 
Повідомлень: 11854
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3582 раз.
Подякували: 5220 раз.
 
Профіль
19
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Від витрат на які "радощі життя" вам відмовитися... 1, 2
R2 » Чет 13 чер, 2019 11:25
12 423
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2019 03:08
AlifeSoft
В "Укравтодорі" заявили, що на ремонт українських доріг...
R2 » Суб 15 чер, 2019 20:33
9 281
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2019 21:17
Laven
Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту —... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Пон 27 тра, 2019 09:05
96 9179
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 чер, 2019 08:28
flyman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72182)
18.06.2019 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.