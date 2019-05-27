ПАТ "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах.
Дивися повний текст \"Газпром\" відкидає транзитний контракт з Україною на європейських умовах.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:06
"Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Газпром\" відкидає транзитний контракт з Україною на європейських умовах.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:06
ну ок, давайте на китайских условиях? за 100 баксов на 30 лет, еще и трубу пусть построят свою))
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:14
Re: "Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...
Трубу то как раз свою и строят.
|