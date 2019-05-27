ПАТ "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:06
"Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Газпром\" відкидає транзитний контракт з Україною на європейських умовах.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:06
ну ок, давайте на китайских условиях? за 100 баксов на 30 лет, еще и трубу пусть построят свою))
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:14
Re: "Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...
Трубу то как раз свою и строят.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:42
"Европейские условия" это ни и чем.
Расшифроовать можно?
К тому же европой в украине и не пахнет.
Где зп по 2000-3000 евро и другие социальные гарантии.
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:06
З/П 2000-3000 евро - это где?
Средняя зарплата/пенсия (чистыми на руки) в Латвии (768/304 евро), Литве (802/225 евро), Польше (980/356 евро ), Германия (2300/835), Франция (2225/1000)
Т.е. даже в Германии и Франции средняя ЗП ниже 3000 евро.
А за "другие социальные гарантии", надо платить налоги, чего наши люди делать не хотят.
Не забываем, что в Европе гараздо выше расходы по коммуналке, транспорту, топливу и др..
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