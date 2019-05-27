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"Газпром" відкидає
транзитний контракт з Україною на...

"Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:06

"Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах.

Дивися повний текст \"Газпром\" відкидає транзитний контракт з Україною на європейських умовах.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:06

ну ок, давайте на китайских условиях? за 100 баксов на 30 лет, еще и трубу пусть построят свою))
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:14

Re: "Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...

redmax11 написав:ну ок, давайте на китайских условиях? за 100 баксов на 30 лет, еще и трубу пусть построят свою))


Трубу то как раз свою и строят.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:42

"Европейские условия" это ни и чем.
Расшифроовать можно?
К тому же европой в украине и не пахнет.
Где зп по 2000-3000 евро и другие социальные гарантии.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 13:06

blueiceua
К тому же европой в украине и не пахнет.

З/П 2000-3000 евро - это где?
Средняя зарплата/пенсия (чистыми на руки) в Латвии (768/304 евро), Литве (802/225 евро), Польше (980/356 евро ), Германия (2300/835), Франция (2225/1000)

Т.е. даже в Германии и Франции средняя ЗП ниже 3000 евро.
А за "другие социальные гарантии", надо платить налоги, чего наши люди делать не хотят.

Не забываем, что в Европе гараздо выше расходы по коммуналке, транспорту, топливу и др..
Mediantos
 
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