ПАТ "Газпром" вважає наразі неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:06
"Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Газпром\" відкидає транзитний контракт з Україною на європейських умовах.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:06
ну ок, давайте на китайских условиях? за 100 баксов на 30 лет, еще и трубу пусть построят свою))
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:14
Re: "Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...
Трубу то как раз свою и строят.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:42
"Европейские условия" это ни и чем.
Расшифроовать можно?
К тому же европой в украине и не пахнет.
Где зп по 2000-3000 евро и другие социальные гарантии.
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:06
З/П 2000-3000 евро - это где?
Средняя зарплата/пенсия (чистыми на руки) в Украине (354/100), Латвии (768/304 евро), Литве (802/225 евро), Польше (980/356 евро), Германия (2300/835 евро), Франция (2225/1000 евро), Испания (1925/908 евро).
Т.е. даже в Германии и Франции средняя ЗП ниже 3000 евро.
А за "другие социальные гарантии", надо платить налоги, чего наши люди делать не хотят.
Не забываем, что в Европе гараздо выше расходы по медицине, коммуналке, транспорту, связи, топливу, продукты и др..
P.S. Зеленский обещал (шутил) про 4К, пора стребовать
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:15
Re: "Газпром" відкидає транзитний контракт з Україною на...
По коммуналке, топливу и папэредник сделал все что бы мы догнали, а по продуктам ту же Польшу по керивництвом главКерманыча мы уже обогнали...
условие должно быть одно - рост добычи внутри страны.. чего не смог сделать ни Гройсман ни пАрашенко.. Когда украина сможет не только обеспечить себя газом но и продавать хоть небольшую но часть на экспорт - вот тогда да... Но вот планов, как у болтунов рошеновцев так и в 95-квартале по наращиванию роста добычи газа я не вижу.
Додано: Суб 22 чер, 2019 02:28
увеличение добычи )) зачем это олигарам?
Норвегия 1я в Европе по запасам газа, потом Украина - по запасам которые добыть не в состоянии, сами - аборигены, а западный инвестор не идиот сюда идти с нашей коррупцией на лицензии и регуляции...
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