Безопасные депозиты - миф или реальность?

Додано: Вів 18 чер, 2019 13:01

Всем привет!

Появилась необходимость получить выписку из банка с наличием энной суммы на депозите, но учитывая наше многообразие банков по разным регионам глаза разбегаются, а отзывы у банков на минфине имеют довольно большой разброс от "лажа" до "супер".



Хотелось бы услышать более экспертные мнения по надежности наших банков от людей, которые знают о депозитах в Украине не по фильмам и телесериалам, а на практике. Хочу отметить, что сейчас идет речь не о % ставке, а о сохранности средств, пускай даже с не самыми большими % и с возможностью пополнения депозита и возможности его досрочного закрытия.



ЗЫ: мне советовали для депозита монобанк и укргазбанк, якобы они надежные в плане что деньги не пропадут вникуда, но как человека , который с банком имел отношения только в рамках "пришла зп на карту - снялась зп с карты", меня терзают сомнения по обоим вариантам...