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Безопасные депозиты - миф или реальность?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:01
Всем привет!
Появилась необходимость получить выписку из банка с наличием энной суммы на депозите, но учитывая наше многообразие банков по разным регионам глаза разбегаются, а отзывы у банков на минфине имеют довольно большой разброс от "лажа" до "супер".
Хотелось бы услышать более экспертные мнения по надежности наших банков от людей, которые знают о депозитах в Украине не по фильмам и телесериалам, а на практике. Хочу отметить, что сейчас идет речь не о % ставке, а о сохранности средств, пускай даже с не самыми большими % и с возможностью пополнения депозита и возможности его досрочного закрытия.
ЗЫ: мне советовали для депозита монобанк и укргазбанк, якобы они надежные в плане что деньги не пропадут вникуда, но как человека , который с банком имел отношения только в рамках "пришла зп на карту - снялась зп с карты", меня терзают сомнения по обоим вариантам...
Востаннє редагувалось rauko_lord
в Вів 18 чер, 2019 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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rauko_lord
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Додано: Вів 18 чер, 2019 14:57
В каком городе проживаете, на какую сумму желаете разместить средства и клиентами каких банков являетесь?
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MASolomko
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Додано: Вів 18 чер, 2019 15:16
MASolomko Одесса, до 13к USD
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rauko_lord
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:35
rauko_lord,
1) в этой теме
писали, что в этом году держать валюту в банке более рисковано, особенно, на длительный срок (выборы президента и в парламент, выплата валютных долгов), также там можно найти список желанных банков
2) если и захотите разместить средства, то в одном банке на 1 физлицо стоит размещать не более 200к грн (экв.) ибо эту сумму государство гарантирует вернуть, другими словами больше $5 (от силы $6–6,5к) размещать не стоит. Учтите, что monobank и Универсал банк — одно и тоже;
3) при больших суммах, особенно, если Вы средства заносите наличкой, то будьте готовы к допросу откуда деньги и давай доки их происхождения;
4) и ещё, если депозит открывается в отделении, то и закрытие его возможно исключительно там. Правда ещё не все банки позволяют разрывать открытые через интернет депозиты в интернет-банкинге
5) смотрите в сторону Альфа-Банк, monobank, ПриватБанк и, возможно, Конкорд. Остальное ищите в указанной теме.
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MASolomko
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:11
Укргазбанк не вызывает доверия, как по мне, но думаю, безопасно вложиться вполне реально. Сейчас буду говорить о опыте моих родителей, а не о своем. Они вкладывались тоже через Минфин, еще до выборов, им там посоветовали открыть депозит на Идея Банк. И по процентам, скажу, он сейчас один из лучших + когда оформляешься через Минфин, получаешь еще и бонус от Минфина в виде процента. Вот, думаю, этот банк неплохой. И еще, на сколько я знаю, сейчас считается хорошим Монобанк, можно еще там открыть. А вот Приват, как посоветовали, под сомнением
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Milkazz
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