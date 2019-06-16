УЗ просить у Ради 7 млрд грн на закупку приміських поїздів
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Вы это сами подсчитали или УЗ подсказала ? Я лично перестал ездить на пригородных электричках ещё лет 20-ть назад, когда у меня стоимость проезда в электричке подняли сразу с 1,6о грн до 2,50 грн, а маршрутка (Богдан и Спринтер) так и осталась стоить 3 грн. Кроме того, от ЖД вокзала нужно было ещё отдать 1 грн за автобус по городу, а маршрутка останавливалась возле самого дома, т.е. я даже начал экономить по 0,5 грн с поездки ! К чему веду - вот объясните мне, почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике ? И такую ситуацию я наблюдаю все последние 20 лет. Может нам лапшу вешают, не задумывались ?
Вы это сами подсчитали или УЗ подсказала ? Я лично перестал ездить на пригородных электричках ещё лет 20-ть назад, когда у меня стоимость проезда в электричке подняли сразу с 1,6о грн до 2,50 грн, а маршрутка (Богдан и Спринтер) так и осталась стоить 3 грн. Кроме того, от ЖД вокзала нужно было ещё отдать 1 грн за автобус по городу, а маршрутка останавливалась возле самого дома, т.е. я даже начал экономить по 0,5 грн с поездки ! К чему веду - вот объясните мне, почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике ? И такую ситуацию я наблюдаю все последние 20 лет. Может нам лапшу вешают, не задумывались ?
Убыточны, и это факт Подавляющее большинство ездит или по стоимости проезда на 1 станцию или вообще зайцем Контролёры сами же просто на карман берут стоимость проезда на 1 станцию. Чтобы что-то исправить, нужны колоссальные вложения в оборудование, в турникеты, ограждения на станциях, платформах, нормальные зарплаты персоналу и особенно контролерам, подвижной состав.
Проезд электричкой в пригород Харькова стоит 15-20грн. А проезд до аналогичного пункта автобусом = 120-150грн. Интересно, почему это они убыточны? Да потому что ездят ещё на паровозах, которые не обслуживаются годами. Эти ведра уже давно пора сдать на металл и закупить (да-да, закупить) новые составы, в кредит. Выставить адекватную цену - и вэлкам "жити по-новому". Разрешите УЗ взять кредит в иностранном банке под 3-4% годовых - и пусть сами крутяся.
Вы это сами подсчитали или УЗ подсказала ? Я лично перестал ездить на пригородных электричках ещё лет 20-ть назад, когда у меня стоимость проезда в электричке подняли сразу с 1,6о грн до 2,50 грн, а маршрутка (Богдан и Спринтер) так и осталась стоить 3 грн. Кроме того, от ЖД вокзала нужно было ещё отдать 1 грн за автобус по городу, а маршрутка останавливалась возле самого дома, т.е. я даже начал экономить по 0,5 грн с поездки ! К чему веду - вот объясните мне, почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике ? И такую ситуацию я наблюдаю все последние 20 лет. Может нам лапшу вешают, не задумывались ?
Вы просто посчитайте число льготников, бесплатно едущих в пригородной электричке (включая пенсионеров, полный перечень - п.2.1-2.16, https://uz.gov.ua/passengers/ticket_discounts/) и число таковых в пригородной маршрутке. Думаю, после этого у вас подобных вопросов не будет.
Вы это сами подсчитали или УЗ подсказала ? Я лично перестал ездить на пригородных электричках ещё лет 20-ть назад, когда у меня стоимость проезда в электричке подняли сразу с 1,6о грн до 2,50 грн, а маршрутка (Богдан и Спринтер) так и осталась стоить 3 грн. Кроме того, от ЖД вокзала нужно было ещё отдать 1 грн за автобус по городу, а маршрутка останавливалась возле самого дома, т.е. я даже начал экономить по 0,5 грн с поездки ! К чему веду - вот объясните мне, почему частному перевозчику выгодно возить пассажиров автотранспортом, а УЗ "не выгодно" возить на электрике ? И такую ситуацию я наблюдаю все последние 20 лет. Может нам лапшу вешают, не задумывались ?
Убыточны, и это факт Подавляющее большинство ездит или по стоимости проезда на 1 станцию или вообще зайцем Контролёры сами же просто на карман берут стоимость проезда на 1 станцию. Чтобы что-то исправить, нужны колоссальные вложения в оборудование, в турникеты, ограждения на станциях, платформах, нормальные зарплаты персоналу и особенно контролерам, подвижной состав.
Вы просто посчитайте число льготников, бесплатно едущих в пригородной электричке (включая пенсионеров, полный перечень - п.2.1-2.16, https://uz.gov.ua/passengers/ticket_discounts/) и число таковых в пригородной маршрутке. Думаю, после этого у вас подобных вопросов не будет.
Т.е. проблема не техническая? Я думал, мне тут начнут доказывать, что электричка в принципе не может быть выгоднее автотранспорта. Ок, давайте зайдем с другой стороны - что УЗ делает для решения ЭТОЙ (льготники, билет на одну остановку, взятки контролеров)проблемы? Отвечу сам - ничего! Их полностью устраивает эта система - поплакаться на свою социальную миссию, взять очередной кредит под ГАРАНТИЮ ГОСУДАРСТВА и распилить его, а платит по нему пусть бюджет. Гениально! В этом и проблема - руководство УЗ все устраивает.