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Зниження тарифів на комуналку:
Гройсман пояснив, як...

Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:41

Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як...

Пропонуємо до обговорення:
Він закликав "Нафтогаз" встановлювати економічно обгрунтовані, а не завищені ціни.

Дивися повний текст Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як опалення і гаряча вода подешевшають на 20%.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:41

Повышать цены у Гройсмана и ко получается быстро, а вот со снижением постоянно кто-то мешает.
blueiceua
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