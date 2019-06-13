Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як...

Додано: Пон 24 чер, 2019 17:12

В каждом слове - ЛОЖЬ!

Хреновый из него политик - политика это умение прежде всего не говорить Правду.

- Трагедия не в повышении!

- А в насильной нищете обанкрочивании населения!

- Насильной официально, с целью снижения остаточной стоимости "для Приватизации".

- В грабежах по беспределу!

- В официальном блокировании Судами всех инстанций дел связанных с беспределом.

- С полным беззаконием над Населением на территории Украины.(неофициальным рабством)

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.