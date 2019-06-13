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Зниження тарифів на комуналку:
Гройсман пояснив, як...

Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:41

Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як...

Пропонуємо до обговорення:
Він закликав "Нафтогаз" встановлювати економічно обгрунтовані, а не завищені ціни.

Дивися повний текст Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як опалення і гаряча вода подешевшають на 20%.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:41

Повышать цены у Гройсмана и ко получается быстро, а вот со снижением постоянно кто-то мешает.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:07

Этот балабол ничего не сделал по отмене повышающих коэффициентов.Ещё в ноябре прошлого года пиарился и на всех эфирах рвал на себе рубаху,обещая дать по рукам всем,кто приписывает лишние кубы.Воз и ныне там.Ничего не сделано.Принялся пиариться на другой лжи.Вывод очевиден-это политик из команды бла-бла-бла.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:45

Врун и популист. Только перед выборами всем сказки рассказывает. А так трусы последние готов со всех поснимать.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:08

Грося на выходе резко начал понимать, как снизить тарифы. Вон оно как. Может их нужно чаще менять, тогда они лучше будут соображать?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:09

  anton_gms написав:Врун и популист. Только перед выборами всем сказки рассказывает. А так трусы последние готов со всех поснимать.

Почему готов? С некоторых уж снял.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:45

  nalim написав:Грося на выходе резко начал понимать, как снизить тарифы. Вон оно как. Может их нужно чаще менять, тогда они лучше будут соображать?


Скорее резко начал понимать, как пиариться на мнимом снижении тарифов. Потому что реального снижения нет, это ложь!

Вот популизм:
Я добился того, что они уже начали с мая (и в июне, и в июле, и я надеюсь – и в августе), будут снижать цены.


А вот реальность:
После выборов: Как вырастут тарифы ЖКХ с 1 мая
https://golos.ua/i/673864

Де-факто, тарифы для населения были снижены только на апрель - специально под президентские выборы.

С мая их снова подняли, причем до уровня выше марта.

PS: что касается предложения чаще менять власть - полностью согласен. Частые выборы стоят дешевле, чем зажравшиеся воры
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 21:24

Re: Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як...

Я понимаю, что я – премьер Украины, но в каком-то смысле – я и мэр Украины и должен позаботиться о том, чтобы эти отношения были честными. Потому что там, «внизу», людей некому защитить. И мы создадим механизм для такой защиты”, – подчеркнул Гройсман.


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А бедняжке Вове упорно не дают работать. От же ж скотынякы :cry: .

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Alex2007
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