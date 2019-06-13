Він закликав "Нафтогаз" встановлювати економічно обгрунтовані, а не завищені ціни.
Дивися повний текст Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як опалення і гаряча вода подешевшають на 20%.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 12:41
Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як опалення і гаряча вода подешевшають на 20%.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:41
Повышать цены у Гройсмана и ко получается быстро, а вот со снижением постоянно кто-то мешает.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:07
Этот балабол ничего не сделал по отмене повышающих коэффициентов.Ещё в ноябре прошлого года пиарился и на всех эфирах рвал на себе рубаху,обещая дать по рукам всем,кто приписывает лишние кубы.Воз и ныне там.Ничего не сделано.Принялся пиариться на другой лжи.Вывод очевиден-это политик из команды бла-бла-бла.
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:45
Врун и популист. Только перед выборами всем сказки рассказывает. А так трусы последние готов со всех поснимать.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:08
Грося на выходе резко начал понимать, как снизить тарифы. Вон оно как. Может их нужно чаще менять, тогда они лучше будут соображать?
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:09
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:45
Скорее резко начал понимать, как пиариться на мнимом снижении тарифов. Потому что реального снижения нет, это ложь!
Вот популизм:
Я добился того, что они уже начали с мая (и в июне, и в июле, и я надеюсь – и в августе), будут снижать цены.
А вот реальность:
После выборов: Как вырастут тарифы ЖКХ с 1 мая
Де-факто, тарифы для населения были снижены только на апрель - специально под президентские выборы.
С мая их снова подняли, причем до уровня выше марта.
PS: что касается предложения чаще менять власть - полностью согласен. Частые выборы стоят дешевле, чем зажравшиеся воры
Додано: Пон 24 чер, 2019 21:24
Re: Зниження тарифів на комуналку: Гройсман пояснив, як...
А бедняжке Вове упорно не дают работать. От же ж скотынякы .
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:17
А кто и кому приписывает лишние кубы? Особенно если счетчик стоит.
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