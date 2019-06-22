У Мінфіні відзначають, що завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку, обмінний курс укріпився.
Дивися повний текст Коли курс долара досягне 30 грн: прогноз Мінфіну.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 13:14
Коли курс долара досягне 30 грн: прогноз Мінфіну
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Дивися повний текст Коли курс долара досягне 30 грн: прогноз Мінфіну.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:44
Укрепоение гривны это люди сливающие валюту на отдых или ремонты!!! Чуда нет, осенью скаконёт минимум до 30+. И это без объявления дефолта!
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