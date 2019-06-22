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Коли курс долара досягне
30 грн: прогноз Мінфіну

Коли курс долара досягне 30 грн: прогноз Мінфіну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:14

Коли курс долара досягне 30 грн: прогноз Мінфіну

Пропонуємо до обговорення:
У Мінфіні відзначають, що завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку, обмінний курс укріпився.

Дивися повний текст Коли курс долара досягне 30 грн: прогноз Мінфіну.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:14

Чушь. Каждый пишет что хочет и на это основывается курс.
falcongena
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:44

Укрепоение гривны это люди сливающие валюту на отдых или ремонты!!! Чуда нет, осенью скаконёт минимум до 30+. И это без объявления дефолта!
ds-vadim
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:51

Re: Коли курс долара досягне 30 грн: прогноз Мінфіну

ds-vadim написав:Укрепоение гривны это люди сливающие валюту на отдых или ремонты!!! Чуда нет, осенью скаконёт минимум до 30+. И это без объявления дефолта!
Она укрепляется уже почти год, с конца августа 2018. Короткий скачок был лишь после Керченского инцидента, и то его достаточно быстро отыграли назад. Сливом на отдых и ремонт это никак не объясняется
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:33

когда придет время выкупать облигации,выпущенные под бешеные проценты.которые массово скупили не резиденты,влив кучу баксов.тогда и увидим настоящий курс.
Tabak
 
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