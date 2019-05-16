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Кличко звільнив главу підприємства,
відповідального за...

Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за...
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58

Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу КМДА.

Дивися повний текст Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за стан мостів у Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58

Ну да, балансодержатель... А Виталик, его назначивший, значит не при чем.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 22:40

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
.

Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за стан мостів у Києві.


Интересно, а у Густелева разрешение он спросил? 8)

25 октября 2018
коммунальное предприятие “Киевдормост” до сих пор без работает без полномочного руководителя. Назначенный и.о. директор Дмитрий Котлубей в третий раз не может пройти конкурсный отбор, как не могут пройти его и другие кандидаты от Густелева - по ряду объективных причин.

И приходится каждый раз Кличко отклонять предложенных комиссией кандидатов - без логичных оснований.

Густелеву пока получается убеждать мэра, что комиссия некомпетентна. То есть все некомпетентны - депутаты Киевсовета, общественные деятели, советники Кличко. Ничего, мол, они не понимают, ни в мостах, ни в дорогах. https://www.obozrevatel.com/kiyany/life ... na-dno.htm



председатель комиссии Алексей Гриценко (глава ОО “Всеукраинское объединение “Автомайдан”, сын председателя партии “Гражданская позиция” Анатолия Гриценко) сообщил, что у него есть ответ Виталия Кличко об отклонении кандидатур, предложенных комиссией для назначения руководителем КП “ДЭУ Шевченковского района”. Этими кандидатурами являются Роман Головин и Владимир Слабенький.
По словам Гриценко, Кличко мотивировал отклонение кандидатуры Головина тем, что у него нет опыта работы в системе обслуживания и содержания объектов дорожной инфраструктуры.
А Слабенького мэр счел недостаточно компетентным по причине “отсутствия надлежащего управленческого опыта”.
Отметим, Роман Головин и Владимир Слабенький были допущены к конкурсу по специальному отбору руководителей КП “ДЭУ Шевченковского района”, что свидетельствует о их соответствии всем требованиям. http://kievvlast.com.ua/news/klichko-mo ... vtodormost


Так может из КМДА надо кого то еще уволить Зеленскому - президенту? :twisted:
EKO
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