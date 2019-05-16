Додано: Пон 24 чер, 2019 22:40

R2 написав: Пропонуємо до обговорення:

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Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за стан мостів у Києві. Пропонуємо до обговорення:Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за стан мостів у Києві.

в третий раз не может

Интересно, а у Густелева разрешение он спросил?25 октября 201коммунальное предприятие “Киевдормост” до сих пор без работает без полномочного руководителя.- по ряду объективных причин.И приходится каждый раз Кличко отклонять предложенных комиссией кандидатов - без логичных оснований.Густелеву пока получается убеждать мэра, что комиссия некомпетентна. То есть все некомпетентны - депутаты Киевсовета, общественные деятели, советники Кличко. Ничего, мол, они не понимают, ни в мостах, ни в дорогах.председатель комиссии Алексей Гриценко (глава ОО “Всеукраинское объединение “Автомайдан”, сын председателя партии “Гражданская позиция” Анатолия Гриценко) сообщил, что у него есть ответ Виталия Кличко об отклонении кандидатур, предложенных комиссией для назначения руководителем КП “ДЭУ Шевченковского района”. Этими кандидатурами являются Роман Головин и Владимир Слабенький.По словам Гриценко, Кличко мотивировал отклонение кандидатуры Головина тем, что у него нет опыта работы в системе обслуживания и содержания объектов дорожной инфраструктуры.А Слабенького мэр счел недостаточно компетентным по причине “отсутствия надлежащего управленческого опыта”.Отметим, Роман Головин и Владимир Слабенькийпо специальному отбору руководителей КП “ДЭУ Шевченковского района”,Так может из КМДА надо кого то еще уволить Зеленскому - президенту?