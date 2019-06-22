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Де в Україні найдорожчий
та найдешевший бензин

Де в Україні найдорожчий та найдешевший бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:28

Де в Україні найдорожчий та найдешевший бензин

Пропонуємо до обговорення:
На Львівщині найдорожче дизельне пальне та скраплений газ, а на Івано-Франківщині – бензин.

Дивися повний текст Де в Україні найдорожчий та найдешевший бензин.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 16:28

АФФИГЕТЬ!!!! Автор у тебя машина времени?! Это в каом году будет бензин по 100грн за литр?
sergeyduzhov
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