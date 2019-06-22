На Львівщині найдорожче дизельне пальне та скраплений газ, а на Івано-Франківщині – бензин.
Дивися повний текст Де в Україні найдорожчий та найдешевший бензин.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 16:28
Де в Україні найдорожчий та найдешевший бензин
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Дивися повний текст Де в Україні найдорожчий та найдешевший бензин.
Додано: Пон 24 чер, 2019 16:28
АФФИГЕТЬ!!!! Автор у тебя машина времени?! Это в каом году будет бензин по 100грн за литр?
Додано: Пон 24 чер, 2019 21:29
Додано: Вів 25 чер, 2019 01:09
Ответ для Сергея, читай внимательно. Написано цена суммарная два вида бензина, дизель и газ.
Комментарий для автора в Херсонской области всегда был бензин дешевле чем в Одесской!!! И как Одесса оказалась в топ дешёвого бензина????
Додано: Вів 25 чер, 2019 07:26
Re: Де в Україні найдорожчий та найдешевший бензин
В заголовке "найдорожчий та найдешевший бензин", а в статье дана какая то солянка. А где цена бензина? Ну если проводится анализ, то по каждой группе топлива отдельно.
Или между стоимостью бензина, дизеля и газа есть фиксированное соотношение?
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