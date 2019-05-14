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Експерти розрахували, за яких умов
попит на "житлове"...

Експерти розрахували, за яких умов попит на "житлове"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:38

Експерти розрахували, за яких умов попит на "житлове"...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку озвучили опитані експерти ринку нерухомості.

Дивися повний текст Експерти розрахували, за яких умов попит на \"житлове\" кредитування почне зростати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:38

"Украинцы будут больше пользоваться ипотечным кредитованием, если банки снизят ставки. " - да он просто гений! Долго данные для анализа собирал и рассчеты делал?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:31

Re: Експерти розрахували, за яких умов попит на "житлове"...

8% годовых будет норм как в педерации
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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