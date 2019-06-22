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В Україні з'явиться
банкнота 1000 гривень (фото)

В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:07

В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

Пропонуємо до обговорення:
З 25 жовтня 2019 року в Україні у готівковому обігу з’явиться банкнота нового найвищого номіналу – 1000 гривень.

Дивися повний текст В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:07

Появление купюры в 1000 грн свидетельствует об ускорении инфляции и девальвации.
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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