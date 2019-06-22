З 25 жовтня 2019 року в Україні у готівковому обігу з’явиться банкнота нового найвищого номіналу – 1000 гривень.
Дивися повний текст В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото).
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:07
В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)
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Дивися повний текст В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото).
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:07
Появление купюры в 1000 грн свидетельствует об ускорении инфляции и девальвации.
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