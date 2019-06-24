В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

Faceless написав:

vetka написав: меня другое беспокоит - купюра в 1000 грн явно говорит о сильной инфляции... меня другое беспокоит - купюра в 1000 грн явно говорит о сильной инфляции...

Лишь о накопившейся с момента ввода купюры 500 грн, которая тогда была весьма крупной суммой.Сам по себе ввод спустя столько лет нового номинала (и то меньше 40 долл экв) не говорит и о грядущей инфляции, ни о девальвации. Момент назрел.И хотя я в целом за уменьшение роли налички, но посмотрим объективно. Сейчас средняя ЗП по стране это уже примерно пачка сотками, или полпачки двухсотками - в кошелек не засунешь. Условный айфон - больше, чем пачка Лесями. Тачка среднего ценового диапазона - кирпич пятисоток. Чтобы заплатить кешем за хороший шоппинг, или бытовую технику, или хороший комп, надо буквально изнасиловать банкомат, так как даже без лимитов он за раз не может дать больше 20 000 грн даже теоретически, даже самыми крупными купюрами.Имхо, оптимальный максимальный номинал купюры такой, при котором 1 среднюю зарплату можно выложить не более, чем 2 купюрами наибольшего номинала. Когда для средней ЗП надо уже более 10 купюр максимального номинала, надо добавлять бОльший номинал и убирать что-то из меньших.