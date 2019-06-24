В Україні з'явиться банкнота 1000 гривень (фото)

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ZINCHENKO написав:НБУ же считает, что любую - даже самую большую зарплату можно поместить на одной платежной карте стандартного размера. А в случае современного банкинга так и карты как таковые физически не нужны.
Аргумент ни о чем. Нам ещё очень далеко до кешлесс экономики, а наибольшая купюра ценностью менее 20 долл, что сложно в магазине скупиться на меньшую сумму, это не совсем нормально. Это и расходы на инкассацию, и банальное неудобство. Речь же не о 10000
Аргумент о политике НБУ. Почитайте статистику и узнаете, что страна к кэшлесу куда ближе, чем кажется. А все попытки представить обратное по сути лишь прикрытие для завязанных на кэш. Начиная от общественного транспорта и до сельского хозяйства. Грубо конечно очерчены рамки, но суть в целом отражают. Уже сегодня существует огромное число людей, которые не носят с собой нал вообще, а я таких знал еще лет 20 назад в период становления Привата. Тогда это был вызов (люди проигрывали споры о наличии нала в карманах некоторых банкиров), а сегодня это почти обыденность. 7й, Барабан и прочие места, где массово оперируют затронутыми Вами пачками и кирпичами - исключения, подтверждающие правило.
Это все конечно не значит, что нала скоро не будет совсем т.к. в реалиях сегодняшнего дня борьба за кэшлес все же оксюморон, но тем не менее.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
vetka написав:меня другое беспокоит - купюра в 1000 грн явно говорит о сильной инфляции...
Лишь о накопившейся с момента ввода купюры 500 грн, которая тогда была весьма крупной суммой. Сам по себе ввод спустя столько лет нового номинала (и то меньше 40 долл экв) не говорит и о грядущей инфляции, ни о девальвации. Момент назрел. И хотя я в целом за уменьшение роли налички, но посмотрим объективно. Сейчас средняя ЗП по стране это уже примерно пачка сотками, или полпачки двухсотками - в кошелек не засунешь. Условный айфон - больше, чем пачка Лесями. Тачка среднего ценового диапазона - кирпич пятисоток. Чтобы заплатить кешем за хороший шоппинг, или бытовую технику, или хороший комп, надо буквально изнасиловать банкомат, так как даже без лимитов он за раз не может дать больше 20 000 грн даже теоретически, даже самыми крупными купюрами. Имхо, оптимальный максимальный номинал купюры такой, при котором 1 среднюю зарплату можно выложить не более, чем 2 купюрами наибольшего номинала. Когда для средней ЗП надо уже более 10 купюр максимального номинала, надо добавлять бОльший номинал и убирать что-то из меньших.
А мы и не знали, что вам на финансах зарплату до сих пор наликом платят Или, как простой провинциальный модератор, в смысле рабоче-крестьянский класс, перед началом шоппинга, сначала снимаете кэш в банкомате, в том числе и с кредитной карты Да, самое главное, с 1000 грн. еще ведь и сдачу нужно будет давать, значит придется больше печатать соток, двухсоток, пятисоток, вместо активного развития и внедрения безналичных платежей.
Faceless написав:Далеко не все покупают новые авто, айфоны и шопятся на десятки тысяч гривен. У многих пенсионеров пенсия в месяц 3 купюры по 500 грн. Поэтому для миллионов людей купюра в 1000 грн - тревожный звонок.
а черешня по 90 грн за килограм не тревожный звонок? вы как из машины времени выпали.....
посмотрите на состояние купюр 500 грн в обиходе - довольно изношенные. нужно или отказываться от наличных или выводить купюры которые сопоставимы сегодняшним ценам! надеюсь вам это картинка о чем то говорит?
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Вів 25 чер, 2019 21:11, всього редагувалось 1 раз.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
RomanTik написав:freeze, вы сами обозначили еще одну проблему
Кассиры АТБ пьют валидол )) Их и от 500 грн нервный тик бил.
не тот контингент в атб что бы массово с купюрами по 1000 грн ходит. купюры в 1000 грн давно уже должна была появиться! средний чек в супермаркете больше 1000 грн, полный бак +- 2000 грн. проезд в транспорте почти 10 грн, кому нужны монетки 10-50 коп? кто то еще удивляется выросшим ценам, да уже пенсионеры на базаре мелочь на сдачу не берут (со слов знакомого продавца овощей в киеве).
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov написав:не тот контингент в атб что бы массово с купюрами по 1000 грн ходит. купюры в 1000 грн давно уже должна была появиться! средний чек в супермаркете больше 1000 грн, полный бак +- 2000 грн. проезд в транспорте почти 10 грн, кому нужны монетки 10-50 коп? кто то еще удивляется выросшим ценам, да уже пенсионеры на базаре мелочь на сдачу не берут (со слов знакомого продавца овощей в киеве).
Пенсионеры - обеспеченные люди. Если бы при одинаковых ценах с Киевом, у нас в сити были бы одинаковые зарплаты, тогда можно было вообще не брать сдачу.
PasserBy написав:Как ни рассказывай о культуре и Европе, но реальное положение дел лезет из всех щелей Платить наличкой за машину средней ценовой категории и насиловать банкомат перед шопингом - это ппц
и при чем здесь культура? Что еще можно сделать чтобы не мучить банкомат если в подавляющем большинстве магазинов моего города (а в кафе - так вообще в 100%) можно расплатиться только налом?
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