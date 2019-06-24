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В Україні закривають журнал "Барвінок", який видавали з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 чер, 2019 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Один з найстаріших дитячих журналів України "Барвінок", який має 90-річну історію, припиняє роботу.
Дивися повний текст В Україні закривають журнал \"Барвінок\", який видавали з 1928 року
.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:10
Что там еще не закрыли
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Додано: Вів 25 чер, 2019 12:11
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