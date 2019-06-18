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Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх...
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:38
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує ухвалити новий план щодо зниження розміру «зеленого» тарифу, який виплачуватимуть власникам домашніх сонячних електростанцій, панелі яких розташовані на дахах.
Дивися повний текст Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх СЕС, розташованих на дахах, втричі
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R2
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:38
Т.е. по факту домашние СЭС становятся неприбыльными с 2025 года? Т.к. нынешний основной тариф для пользователей - 1.68грн/кВт*ч. Учитывая, что СЭС в наших широтах работает эффективно только полгода (апрель-сентябрь), а вторые полгода владелец фактически покупает э/э у гос-ва, содержать домашнюю СЭС станет убыточным.
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BlackFedor
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:54
BlackFedor К 1,57грн не забудьте добавить 18% налога на прибыль с физ лиц. Ну и после этого возникает вопрос - почему бизнес может ставить СЭС на ОБЫЧНОЙ земле, а обычный чел на крыше домика нет?
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himikjus
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Додано: Вів 25 чер, 2019 15:07
Вот и похоронили рынок солнечных батарей...спасибо Ахметову и компании
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prizrak9999
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:03
BlackFedor написав:
Т.е. по факту домашние СЭС становятся неприбыльными с 2025 года?
Так как с момента запуска пять лет еще не прошло, то электростанции до 30 кВт. станут не только убыточными, но и никогда не окупятся.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:43
prizrak9999
Ну и отлично, что рынок похоронили. У нас отрицательное сальдо внешней торговли, поэтому при отсутствии собственного производства, хотя бы на уровне частично локализации, оборудования для альтернативной энергетики любые зеленые тарифы были злом изначально. Другое дело, что включать заднюю после того, как кто-то что-то построил или установил - это, конечно, очень поможет инвестиционному климату в стране, о какой бы отрасли мы не говорили
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max_us_ua
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