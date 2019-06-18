Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх...
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moveton Несмотря на то, что там написано в пояснительных записках, для запитывания дома СЭС практически не годится, т.к. не обеспечивает постоянной выработки э/э. Если у вас в доме нет огромного блока аккумуляторов (которые стоят немалых денег), такую э/э можно только продать в общую сеть. И большинство домашних СЭС именно так и делают.
Насколько я знаю, сейчас тариф около 3-4 грн/кВт*ч. При таком тарифе за весну-лето СЭС "зарабатывает", чтобы окупить затраты на э/э осенью-зимой, т.к. домохозяйство обычно тратит меньше, чем вырабатывает СЭС. И в итоге она получается прибыльной, хотя и с довольно большим сроком окупаемости - около 10 лет, если учесть все. Но это сейчас. А с уменьшением тарифа - это будет чистый убыток. И как правильно написал zloy_ukr, они никогда не окупятся при тарифе 1.57грн/кВт.
BlackFedor, ну да, запитывание от СЭС предполагает или блок аккумов или классический крестьянский образ жизни: солнце зашло - ушёл спать. И никаких круглосуточных холодильников. Кто её ставит, должен быть знаком с этой особенностью.
Зарабатывать на продаже энергии - ради бога. Но тогда вполне логично, что раз энергия точно такая же, как полученная из других источников, то и купят её по той же цене. На данный момент атомщики за свою просят 84 копейки, чтобы иметь возможность не только менять текущие элементы, но и делать капвложения. Им дают неполных 56, поэтому они работают в убыток и скоро Украина останется без атомной энергии и будет ей для всех только СЭС, количество энергии чисто для подзарядки смартфонов с правительством внутри и только днём. Но то такое. Ещё раз: больше половины энергии в стране электростанции продают за 56 копеек. Т.е., если удерживать цену для конечного потребителя на текущем уровне, по такой цене СЭС и должны её продавать. Предлагаемые после 2025го 157 при отпуске 168 - это, очевидно, тоже чистая благотворительность от правительства. Просто несколько меньшая, чем сейчас. Ну а если при троекратной выкупной цене от альтернативы СЭС убыточна, так может она и в самом деле не нужна?