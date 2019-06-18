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Регулятор планує знизити
«зелений» тариф для домашніх...

Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:20

moveton Несмотря на то, что там написано в пояснительных записках, для запитывания дома СЭС практически не годится, т.к. не обеспечивает постоянной выработки э/э. Если у вас в доме нет огромного блока аккумуляторов (которые стоят немалых денег), такую э/э можно только продать в общую сеть. И большинство домашних СЭС именно так и делают.

Насколько я знаю, сейчас тариф около 3-4 грн/кВт*ч. При таком тарифе за весну-лето СЭС "зарабатывает", чтобы окупить затраты на э/э осенью-зимой, т.к. домохозяйство обычно тратит меньше, чем вырабатывает СЭС. И в итоге она получается прибыльной, хотя и с довольно большим сроком окупаемости - около 10 лет, если учесть все. Но это сейчас. А с уменьшением тарифа - это будет чистый убыток. И как правильно написал zloy_ukr, они никогда не окупятся при тарифе 1.57грн/кВт.
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:13

BlackFedor, ну да, запитывание от СЭС предполагает или блок аккумов или классический крестьянский образ жизни: солнце зашло - ушёл спать. И никаких круглосуточных холодильников. Кто её ставит, должен быть знаком с этой особенностью.

Зарабатывать на продаже энергии - ради бога. Но тогда вполне логично, что раз энергия точно такая же, как полученная из других источников, то и купят её по той же цене. На данный момент атомщики за свою просят 84 копейки, чтобы иметь возможность не только менять текущие элементы, но и делать капвложения. Им дают неполных 56, поэтому они работают в убыток и скоро Украина останется без атомной энергии и будет ей для всех только СЭС, количество энергии чисто для подзарядки смартфонов с правительством внутри и только днём. Но то такое. Ещё раз: больше половины энергии в стране электростанции продают за 56 копеек. Т.е., если удерживать цену для конечного потребителя на текущем уровне, по такой цене СЭС и должны её продавать. Предлагаемые после 2025го 157 при отпуске 168 - это, очевидно, тоже чистая благотворительность от правительства. Просто несколько меньшая, чем сейчас. Ну а если при троекратной выкупной цене от альтернативы СЭС убыточна, так может она и в самом деле не нужна?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:29

кто в курсе---отменят двухзонный тариф или нет?(50 процентов с 23-00 до 07-00(
валерчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 06:29

Дурацкое постановление. Зелёную энергию нужно поддерживать, а не вставлять палки в колеса
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:21

  SMOKE написав:Дурацкое постановление. Зелёную энергию нужно поддерживать, а не вставлять палки в колеса


Говно-вопрос. Если увидите у кого панели, постучите в дверь и дайте хозяину денег.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:02

  summacut написав:
  SMOKE написав:Дурацкое постановление. Зелёную энергию нужно поддерживать, а не вставлять палки в колеса


Говно-вопрос. Если увидите у кого панели, постучите в дверь и дайте хозяину денег.


Я видел у кого панели, и стучать мне не нужно. Просто дайте мне денег.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 08:38

Re: Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх...

Тому у нас така ситуація з інвестиціями, ну хто буде вкладати великі кошти в країну де законодавство може змінитися як у даному випадку. Щодо СЄС то життя покаже яка буде ситуація, але у випадку незаключення договору на транспортування газу в європу з 1 січня 2020 року споживання електроенергії зросте і от тут почнеться саме веселе.
MGVP
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:06

  summacut написав:
  SMOKE написав:Дурацкое постановление. Зелёную энергию нужно поддерживать, а не вставлять палки в колеса


Говно-вопрос. Если увидите у кого панели, постучите в дверь и дайте хозяину денег.

за чей счет банкет?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 09:07

  валерчик написав:кто в курсе---отменят двухзонный тариф или нет?(50 процентов с 23-00 до 07-00(

для населения не отменят
Вадим Жураковский
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  #<12
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