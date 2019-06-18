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Регулятор планує знизити
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Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:56

  Вадим Жураковский написав:за чей счет банкет?


Как за чей? За счет сторонников поддержки "зеленки".
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:01

  MGVP написав:Тому у нас така ситуація з інвестиціями, ну хто буде вкладати великі кошти в країну де законодавство може змінитися як у даному випадку.


Данный случай - нетипичный. Когда ты вкладываешь деньги в надежде продавать пирожки по 10 грн. с учетом того, что их себестоимость 1,5 грн. и посему они в соседнем киоске продаются по 2 грн., нужно быть готовым к неожиданным поворотам.
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summacut
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