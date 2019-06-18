Регулятор планує знизити «зелений» тариф для домашніх...

Как за чей? За счет сторонников поддержки "зеленки".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:56
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Сер 26 чер, 2019 15:01
Данный случай - нетипичный. Когда ты вкладываешь деньги в надежде продавать пирожки по 10 грн. с учетом того, что их себестоимость 1,5 грн. и посему они в соседнем киоске продаются по 2 грн., нужно быть готовым к неожиданным поворотам.
Вжарим томосом по автокефалии
|