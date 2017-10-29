Добрый день,
подскажите как можно снять наличные с минимальной комисией в украинских банкоматах,
если дебетовая карта VISA выпущена не украинским банком (напр., норвежским), валюта карты $.
В каких банкоматах мин. комисия?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:14
Снять наличные с мин.комисией (дебетовая карта не укр.банка)
Добрый день,
подскажите как можно снять наличные с минимальной комисией в украинских банкоматах,
если дебетовая карта VISA выпущена не украинским банком (напр., норвежским), валюта карты $.
В каких банкоматах мин. комисия?
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