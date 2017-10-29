Добрый день,
подскажите как можно снять наличные с минимальной комисией в украинских банкоматах,
если дебетовая карта VISA выпущена не украинским банком (напр., норвежским), валюта карты $.
В каких банкоматах мин. комисия?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:14
Снять наличные с мин.комисией (дебетовая карта не укр.банка)
Добрый день,
подскажите как можно снять наличные с минимальной комисией в украинских банкоматах,
если дебетовая карта VISA выпущена не украинским банком (напр., норвежским), валюта карты $.
В каких банкоматах мин. комисия?
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:17
В украинских банкоматах комиссия не взымается, комиссию может снять банк эмитент - читайте тарифы своей карты
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Додано: Чет 27 чер, 2019 11:29
Re: Снять наличные с мин.комисией (дебетовая карта не укр.ба
как же нет комисии?
например,
Комиссия ПриватБанка:
- с услугой конвертации валют: около 2% (зависит от курсов валют и суммы снятия);
- без услуги конвертации валюты
снятие 1 - 4 000 грн - комиссия 4% min 10 грн;
снятие > 4 000 грн - комиссия 3%.
Для карт Payoneer комиссия за снятие не взимается.
вот и получается если например карта не украинского банка (валюта не гривна), и снимать например в банкомате Приватбанка 10 000 гривен, то получим
2% конвертация + 3 % снятие наличных = 5 %.
по комисии эмитента это понятно..
вот и вопрос, если например я хочу снять 10 000гр. в украинских банкоматах используя дебетовую карту (не украинского банка), в каком банкомате это выгоднее (с минимально комисией это сделать)?
насколько знаю можно без комисии в Кредит Агрикол но там за раз можно снять 500гр, и в сутки до 14 раз.
укрсиббанк - снятие без %, за раз только 1000гр.,
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:33
Это актуально для украинских карт. С зарубежных дерут 3 шкуры. 50 грн + процент и намахалово на курсе валют, при максимальной сумме за операцию обычно 1000 грн. Т. е. по факту сдерут около 10% с 1000 грн. +- такие условия в украинских банках
А вообще, если карта своя, можно самому себе отправить деньги, например, свифтом
Додано: Чет 27 чер, 2019 11:37
Re: Снять наличные с мин.комисией (дебетовая карта не укр.ба
Вот и я за это...что с неукраинских карт снимать наличные в банкоматах Украины "затратно"...
вроде бы
в Сбербанк россии - снятие 50гр, лимит в день 50 000, за раз 4000 гр..
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