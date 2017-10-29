RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Снять наличные с мин.комисией
(дебетовая карта не укр.банка)

Снять наличные с мин.комисией (дебетовая карта не укр.банка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:14

Снять наличные с мин.комисией (дебетовая карта не укр.банка)

Добрый день,
подскажите как можно снять наличные с минимальной комисией в украинских банкоматах,
если дебетовая карта VISA выпущена не украинским банком (напр., норвежским), валюта карты $.
В каких банкоматах мин. комисия?
finan_titan_stoic
 
Повідомлень: 3
З нами з: 26.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:17

  finan_titan_stoic написав:Добрый день,
подскажите как можно снять наличные с минимальной комисией в украинских банкоматах,
если дебетовая карта VISA выпущена не украинским банком (напр., норвежским), валюта карты $.
В каких банкоматах мин. комисия?

В украинских банкоматах комиссия не взымается, комиссию может снять банк эмитент - читайте тарифы своей карты
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9561
З нами з: 23.01.13
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1352 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:29

Re: Снять наличные с мин.комисией (дебетовая карта не укр.ба

  Stringer написав:В украинских банкоматах комиссия не взымается, комиссию может снять банк эмитент - читайте тарифы своей карты


как же нет комисии?
например,
Комиссия ПриватБанка:
- с услугой конвертации валют: около 2% (зависит от курсов валют и суммы снятия);
- без услуги конвертации валюты
снятие 1 - 4 000 грн - комиссия 4% min 10 грн;
снятие > 4 000 грн - комиссия 3%.
Для карт Payoneer комиссия за снятие не взимается.

вот и получается если например карта не украинского банка (валюта не гривна), и снимать например в банкомате Приватбанка 10 000 гривен, то получим
2% конвертация + 3 % снятие наличных = 5 %.

по комисии эмитента это понятно..

вот и вопрос, если например я хочу снять 10 000гр. в украинских банкоматах используя дебетовую карту (не украинского банка), в каком банкомате это выгоднее (с минимально комисией это сделать)?

насколько знаю можно без комисии в Кредит Агрикол но там за раз можно снять 500гр, и в сутки до 14 раз.
укрсиббанк - снятие без %, за раз только 1000гр.,
finan_titan_stoic
 
Повідомлень: 3
З нами з: 26.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:33

  Stringer написав:В украинских банкоматах комиссия не взымается, комиссию может снять банк эмитент - читайте тарифы своей карты

Это актуально для украинских карт. С зарубежных дерут 3 шкуры. 50 грн + процент и намахалово на курсе валют, при максимальной сумме за операцию обычно 1000 грн. Т. е. по факту сдерут около 10% с 1000 грн. +- такие условия в украинских банках

А вообще, если карта своя, можно самому себе отправить деньги, например, свифтом
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2152
З нами з: 10.05.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:37

Re: Снять наличные с мин.комисией (дебетовая карта не укр.ба

  safonovstanislav написав:Это актуально для украинских карт. С зарубежных дерут 3 шкуры. 50 грн + процент и намахалово на курсе валют, при максимальной сумме за операцию обычно 1000 грн. Т. е. по факту сдерут около 10% с 1000 грн. +- такие условия в украинских банках


Вот и я за это...что с неукраинских карт снимать наличные в банкоматах Украины "затратно"...

вроде бы
в Сбербанк россии - снятие 50гр, лимит в день 50 000, за раз 4000 гр..
finan_titan_stoic
 
Повідомлень: 3
З нами з: 26.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:17

Де можна вигідно зняти гроші з російської карти
andrii_v_s111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 09:06

Здравствуйте. В каком украинском банке можна снять наличные с минимальной комиссией с карты русского банка
andrii_v_s111
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 05.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:25

Встречал положительные отзывы про укрсиб, относительно снятия с зарубежных карт.
Пишут, что есть фикс комис, но выдаются суммы по 20к грн, что делает в процентном отношении комиссию незначительной.
Но лично не проверял
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8729
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6123 раз.
Подякували: 2392 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лучшая карта для cashback'а 1 ... 23, 24, 25
Редактор форума » Нед 29 жов, 2017 12:42
244 44690
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 10:57
clientage
Кредитная карта: как выбрать и пользоваться грамотно 1, 2
Ірина_ » Вів 19 лют, 2019 11:45
12 3334
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 бер, 2019 07:50
MASolomko
Банковская карта
alexos356 » Пон 14 січ, 2019 15:51
7 1067
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 07:29
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12800)
07.07.2019 13:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.