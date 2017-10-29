Снять наличные с мин.комисией (дебетовая карта не укр.банка)

Додано: Нед 07 лип, 2019 10:25

Встречал положительные отзывы про укрсиб, относительно снятия с зарубежных карт.

Пишут, что есть фикс комис, но выдаются суммы по 20к грн, что делает в процентном отношении комиссию незначительной.

Но лично не проверял

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин